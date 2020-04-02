Заразившийся коронавирусом главврач больницы в Коммунарке рассказал, что делает в изоляции

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2 апреля 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

facebook.com Денис Проценко

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил в соцсети, что в самоизоляции занимается такой же работой, что и раньше: ведет дистанционные обходы и консультации больных.

"Чем занимаюсь в изоляции? Да фактически тем же самым:

- дистанционные консультации и обходы,

- сейчас мы выдохнули и опять вернулись к вопросам качественной временной маршрутизации,

- внедряем браслеты,

- и конечно «гоняю» отечественный аппарат ИВЛ..."

Он пояснил, что аппарат тестовый. В комментариях ему желают скорейшего выздоровления, интересуются характеристиками аппарата и желают удачи.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, в которую поступают москвичи с подозрением на коронавирус, сам заразился этим заболеванием - тест на инфекцию показал положительный результат.