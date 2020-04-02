Заразившийся коронавирусом главврач больницы в Коммунарке рассказал, что делает в изоляции

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил в соцсети, что в самоизоляции занимается такой же работой, что и раньше: ведет дистанционные обходы и консультации больных.
"Чем занимаюсь в изоляции? Да фактически тем же самым:
- дистанционные консультации и обходы,
- сейчас мы выдохнули и опять вернулись к вопросам качественной временной маршрутизации,
- внедряем браслеты,
- и конечно «гоняю» отечественный аппарат ИВЛ..."
Он пояснил, что аппарат тестовый. В комментариях ему желают скорейшего выздоровления, интересуются характеристиками аппарата и желают удачи.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, в которую поступают москвичи с подозрением на коронавирус, сам заразился этим заболеванием - тест на инфекцию показал положительный результат.