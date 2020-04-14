Медсестра из Коммунарки поделилась о работе: за смену «ни поесть, ни попить»

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14 апреля 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Медицинская сестра, работающая сейчас в больнице в московском поселке Коммунарка рассказала, как работают там все медики. По словам медсестры, в больнице, куда поступают пациенты с коронавирусной инфекций, все сейчас пашут одинаково, - сообщает kp.ru.

Главврач больницы № 40 Денис Проценко назвал своих сотрудников «сверхлюдьми», «сверчеловеками». «Сверчеловеки» по 24 часа находятся в «скафандрах», так стали называть противочумный костюм.

По словам медсестры, в «грязной зоне» (зона повышенной опасности заражения) ни поесть, ни попить, ни, простите, пописать, ничего нельзя. Все очень строго. Приходишь на смену, снимаешь с себя все-все. Потом натягиваешь костюм, очки эти как у аквалангиста, маска, двое перчаток - и вперед. Медик говорит, что тяжелее всего - не пить. Про еду они забывают.

Поэтому отпиваются они уже дома. Появились слухи, что в Китае медики были в памперсах. Наша медсестра говорит, что в Коммунарке пока до этого не дошли.

Домой она возвращается на автомобиле. Дома сутки отсыпается. Не общается даже с родными, живет одна.

После отдыха - на сутки. Перед сменой медиков тестируют на коронавирус. По словам девушки, работы сейчас валом. Она как-то за смену нашагала 24 километра. «Я ни разу не присела даже. Такой марафон, что мама дорогая», - рассказала медсестра из Коммунарки.