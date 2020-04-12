Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о своем состоянии: «Жив, здоров»

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12 апреля 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: facebook.com

Главный врач больницы № 40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о своем самочувствии. В больницу в Коммунарке в первую в Москве начали поступать пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Заразился и главврач Денис Проценко. Он подтвердил это 31 марта. Врач перенес заболевание в легкой форме, самоизолировался на работе. И продолжал дистанционно руководить госпиталем. Ежедневно главврач докладывает о ситуации с пациентами.

Прошло две недели и пользователи сети его спросили о самочувствии.

«Жив, здоров, не температурю, подкашливаю. Жду негативных ПЦР, чтоб выйти из изоляции», - ответил врач Коммунарки.

Проценко считает своих коллег сверхлюдьми.

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