«Сверхлюди»: главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко показал медиков-«сверхчеловеков»

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2 апреля 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото Макса Авдеева из Facebook Дениса Проценко

Главный врач больницы № 40 в московском поселке Денис Проценко опубликовал на своей странице в Facebook фотографии своих сотрудников, которые вместе с ним лечат пациентов с коронавирусом COVID-19. Денис Проценко, у которого самого выявлен новый вирус, и он перешел на дистанционную работу, назвал всех медиков в Коммунарке «сверхчеловеками».

«Москва. Коммунарка. 2020. Наши сверхлюди! Медики (медсестры, врачи, фельдшера, лаборанты, рентгентехники) и немедики (техническая служба, ремонтники, клининг, айти, экономисты и бухгалтера). #сверхлюди», - написал пост в Facebook Проценко. «И волонтёры», - добавил главврач.

Более 22 тысяч комментариев под постом Проценко. «Уважаемые коллеги, огромное человеческое спасибо Вам за спасенные жизни людей. Герои в сложившейся эпидемической ситуации. Если возможно, рядом с фото разместите Ф.И.О», - пишет Дмитрий Чернышов. «Ребята, дорогие! Держитесь и берегите себя! Низкий поклон! Вы, нужны , нам! », - благодарит Елена Шпак.

Для тех, кто переживает за Проценко - он чувствует себя удовлетворительно.