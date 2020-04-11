Комплекс «Техноград» запустил интерактивную образовательную платформу

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград», расположенный на ВДНХ, запустил интерактивную платформу для обучения в онлайн-формате, на которой доступны более 70 бесплатных мастер-классов по различным направлениям. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Как сказала заммэра, среди них - звукорежиссура, операторское мастерство, технология продаж и маркетинг, веб-программирование, компьютерная графика, классическая живопись, английский язык.

«Онлайн-занятия помогут повысить уровень знаний, чтобы быть уверенными в своих силах и выдерживать конкуренцию на рынке труда. Составляя программу, методисты «Технограда» взяли за основу самые популярные направления за полтора года работы комплекса и дополнили их новыми - перспективными с точки зрения профессионального развития и трудоустройства», - сказала Наталья Сергунина.

Обучение проводится бесплатно. Занятия доступны пользователям вне зависимости от места жительства. Большинство из них рассчитано на взрослых, а некоторые - на детей старше пяти лет. Расписание мастер-классов ежедневно обновляется. Чтобы воспользоваться образовательными программами, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.