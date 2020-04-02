Коронавирус 2 апреля: Голикова предложила продлить нерабочую неделю, глава Минздрава Израиля заразился COVID-19

К утру 2 апреля в мире выявлено 937 885 случаев заражения коронавирусом. Погибли 47 269 заражённых. Выздоровели 194 599. Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели».
- Вице-премьер Татьяна Голикова предложила продлить в России нерабочую неделю. По её словам, в 10 регионах страны случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы, однако расслабляться нельзя. Она подчеркнула, что принимая решение о продлении режима самоизоляции, важно, чтобы власти регионов "искали компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона". Напомним, что Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля.
- В США коронавирус унес жизни более 5,1 тысячи человек. В общей сложности в стране заразились более 215 тысяч. Наибольшее число смертей в США от коронавируса выявлено в городе Нью-Йорк – 1374 человека.
- 29 июня планируют начать испытание вакцины против коронавируса на добровольцах. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России исследуются восемь зарегистрированных в РФ препаратов и 22 новых на возможность лечения COVID-19. Она добавила, что результаты будут известны 10 апреля. В испытаниях примут участие 60 добровольцев.
- Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и размещение фейковых новостей.
- В Израиле коронавирусом заразились глава Минздрава и его супруга. Яаков Лицман с женой будут находиться на домашнем карантине в своем доме под наблюдением врачей. Министр будет работать из дома в Иерусалиме дистанционно. На данный момент в Израиле 6092 человек заразились коронавирусом. Скончались 26 пациентов.
- В Сыктывкаре в местной больнице заболели коронавирусом более 50 человек. «Все пациенты проходят курс лечения. Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина», – уточнил министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.
- Четыре сотрудника предприятий Роскосмоса заразились коронавирусом, ещё у троих COVID-19 не подтвердился.
- В Перми выписали первого выздоровевшего от COVID-19. Им оказался мужчина 35 лет. Спустя две недели после начала лечения медики сделали два теста. Результат отрицательный. Сейчас в Пермском крае зафиксировали 13 случаев заражения.
- В Норильске зафиксировали два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Сейчас заболевшие изолированы в городской больнице №2.
- Совфед предложил наградить главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко званием Герой России. Зампред Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора объяснила, что с нынешней ситуации нужно повышать уважение к врачам и не ограничиваться простым «Спасибо».