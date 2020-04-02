В Израиле коронавирусом заразились глава Минздрава и его супруга

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2 апреля 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]

Яаков Лицман, Фото из соцсети

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман и его супруга Хава заразились коронавирусом. О том, что глава израильского Минздрава с супругой заражены, и тесты на COVID-19 у них положительные, стало известно минувшей ночью.

Яаков Лицман с женой будут находиться на домашнем карантине в своем доме под наблюдением врачей. Министр будет работать из дома в Иерусалиме дистанционно, пишут израильские СМИ сегодня. Всем, кто в последнее время контактировал с министром, необходимо сдать анализы либо отправиться на карантин. Лицман находится в группе риска из-за возраста, но он не страдает серьезными сопутствующими заболеваниями, при которых развивается тяжелая пневмония.

В Израиле 6092 человек заразились коронавирусом. Скончались 26 пациентов. Выздоровел 241 человек. За последние сутки медики в Израиле выявили коронавирус у 710 граждан.