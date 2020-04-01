Известна дата начала испытаний российской вакцины от коронавируса на добровольцах

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе дистанционного совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином заявила, что к реализации первой фазы клинических испытаний вакцины планируют приступить 29 июня.
«Будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей», - пояснила Голикова.
По ее словам, прототипы вакцины основаны на шести различных технологических платформах. Кроме того, Голикова отметила, что в России исследуются восемь зарегистрированных в РФ препаратов и 22 новых на возможность лечения коронавируса. Вице-премьер добавила, что результаты будут известны 10 апреля.
Она рассказала, что в испытаниях примут участие 60 добровольцев.
Ранее вирусолог Феликс Ершов объяснил, что создание отечественной вакцины от коронавируса окажется невыгодным для других стран.