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Известна дата начала испытаний российской вакцины от коронавируса на добровольцах

, 23:12 [ «Аргументы Недели» ]

Известна дата начала испытаний российской вакцины от коронавируса на добровольцах
фото: pixabay.com

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе дистанционного совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином заявила, что к реализации первой фазы клинических испытаний вакцины планируют приступить 29 июня.

«Будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей», - пояснила Голикова.

По ее словам, прототипы вакцины основаны на шести различных технологических платформах. Кроме того, Голикова отметила, что в России исследуются восемь зарегистрированных в РФ препаратов и 22 новых на возможность лечения коронавируса. Вице-премьер добавила, что результаты будут известны 10 апреля.

Она рассказала, что в испытаниях примут участие 60 добровольцев. 

Ранее вирусолог Феликс Ершов объяснил, что создание отечественной вакцины от коронавируса окажется невыгодным для других стран.

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