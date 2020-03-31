Вирусолог объяснил, что российская вакцина от коронавируса невыгодна другим государствам

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31 марта 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Российский вирусолог Феликс Ершов объяснил, что создание отечественной вакцины от коронавируса окажется невыгодным для других стран. Он отметил, что в стране разработали уже семь вариантов лекарства.

«Совершенно точно уже можно сказать, что иностранные фармкомпании не заинтересованы в том, чтобы на равных конкурировать с российскими препаратами. Они заинтересованы лишь в нашем рынке, поэтому готовы выкупать патенты и разрабатывать их сами, чтоб нам же потом и продавать», - сказал эксперт.

Он добавил, что теперь врачам предстоит определить, какой из семи созданных вариантов вакцины окажется самым эффективным в борьбе с коронавирусной инфекцией.