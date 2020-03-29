Доктор Комаровский рассказал, как коронавирус изменит мир

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29 марта 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Педиатр Евгений Комаровский рассказал, как может измениться мир после окончания пандемии коронавируса. По его словам, гигиена и поголовная вакцинация «расслабили» человечество.

«Сколько у нас борцов с прививками! Которые сейчас в норы позабивались и мечтают, чтобы скорее появилась вакцина от коронавируса», - сказал врач.

Он отметил, что польза, да и в принципе необходимость вакцинации против коронавируса станет понятна только к концу года. К тому времени специалисты смогут выяснить, насколько сильно меняется вирус и как долго у человека сохраняется иммунитет против него. «Если вирус изменяется мало, то будет очень перспективна вакцинация. Если антитела держатся много лет, как, например, после кори, то тогда вакцинация вообще не будет нужна, и мы закроем эту тему», - сказал Комаровский.

Также он добавил, что в дальнейшем из-за частого приема антибиотиков многим они попросту перестанут помогать, а постоянная дезинфекция станет причиной аллергии.