Рошаль расстроил тех, кто рассчитывал на вакцину от COVID-19: «Результаты мы увидим через год-два»

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29 марта 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Врач Леонид Рошаль заявил, что результаты вакцинации от коронавирусной инфекции станут заметны не раньше, чем через год-два после создания вакцины. «Нам следует спокойно пройти по острию ножа», - считает он.

Рошаль отметил, что на этот период невозможно остановить деятельность целой страны, а потому людям следует привыкнуть к соблюдению мер предосторожности.

«Он сам закончит свое агрессивное существование, и уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и получение вакцины и вакцинация населения, как сейчас происходит при гриппе, кори, ветрянке, оспе и прочих», - заявил доктор.