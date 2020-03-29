Рошаль расстроил тех, кто рассчитывал на вакцину от COVID-19: «Результаты мы увидим через год-два»

Врач Леонид Рошаль заявил, что результаты вакцинации от коронавирусной инфекции станут заметны не раньше, чем через год-два после создания вакцины. «Нам следует спокойно пройти по острию ножа», - считает он.
Рошаль отметил, что на этот период невозможно остановить деятельность целой страны, а потому людям следует привыкнуть к соблюдению мер предосторожности.
«Он сам закончит свое агрессивное существование, и уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и получение вакцины и вакцинация населения, как сейчас происходит при гриппе, кори, ветрянке, оспе и прочих», - заявил доктор.