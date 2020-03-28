Рошаль рассказал, как может обернуться ситуация с коронавирусом

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28 марта 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Известный российский врач Леонид Рошаль рассказал, чего стоит ожидать соотечественникам от коронавируса в ближайшее время. Он сравнил COVID-19 с опытом других серьезных пандемий.

По словам Рошаля, в ближайшие несколько месяцев ситуация может улучшиться. «Так, в хорошем варианте, два-три месяца — и должно уменьшаться. Я говорю как по опыту других пандемий, более серьезных даже, чем этот коронавирус», - считает врач.

Он добавил, что в 80% случаях люди болеют коронавирусом в легкой форме, после чего получают иммунитет к этой инфекции. По мнению специалиста, таким образом большая часть населения сможет выработать устойчивость к COVID-19.