Совместными усилиями и жесткими ограничениями - мы сможем остановить COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани приняты необходимые меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Губернатором Краснодарского края с 13 марта введен режим повышенной готовности, в том числе к завозу инфекции из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Первый рубеж защиты от вируса – обеспечение мер санитарного контроля в зонах прибытия граждан.

Вчера вечером и сегодня утром в международный аэропорт Краснодара прибыли два рейса, с пассажирами, возвращающимися из Еревана и Анталии.

Учитывая, что данные территории входят в список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, с прибывшими уже в аэропорту начали проводить разъяснительную беседу о необходимости проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Пассажиров этих рейсов в аэропорту встречали медицинские работники. По поручению губернатора региона министр здравоохранения Евгений Филиппов лично побеседовал с пассажирами о необходимости пройти обязательные карантинные мероприятия.

- Здесь живут ваши и наши родители. Люди пожилого возраста наиболее подвержены риску осложнений при инфицировании коронавирусом. Это ваше право принять решение по самоизоляции, но вы должны не забывать о родных и близких, не подвергать опасности их жизни – отметил министр.

Всем пассажирам было предложено самоизолироваться, а если у кого-то большая семья, пожилые родственники или живет в общежитии – переехать в краснодарский центр обсервации, где предусмотрены условия комфортного проживания, четырех разовое питание, медицинский контроль, а также обеспечены все противоэпидемические мероприятия.

Медицинский осмотр и взятие анализа на коронавирус прошли все пассажиры прибывших рейсов.

- Каждый из нас должен принять правила сегодняшней ситуации! Только так мы сможем помочь не заболеть нашим семьям, только так мы сумеем остановить инфекцию – пояснил министр.

На сегодняшний день в Краснодарском крае проведено 7105 лабораторных исследований, 9 из них показали положительный результат. В медорганизации региона было госпитализировано 328 человек с подозрением на COVID-19. На стационарном лечении остаются 138, под наблюдением врачей поликлиник – 3965 жителей региона.