В Сыктывкаре более 50 человек заразились коронавирусом в местной больнице

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1 апреля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Республике Коми сообщили, что более 50 человек заразились новым вирусом в Эжвинской больнице Сыктывкара. Об этом стало известно в среду, 1 апреля.

«Все пациенты проходят курс лечения. Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина», - уточнил министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.

При этом 32 случая зарегистрированы за последние сутки. По некоторым данным, заразить пациентов мог врач, дети которого в конце февраля вернулись из Европы. Однако официального подтверждения данной информация, пока нет.

Сейчас ведется работа по профилактике нового вируса совместно с управлением Роспотребнадзора по Коми.

Известно, что в республике выявлено 54 случая коронавирусной инфекции: 1 - у студента из Ирана и 53 – в больнице.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заражения, всего 2777, среди них 190 - выздоровели, 24 - умерли.