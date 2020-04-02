Голикова объяснила предложение продлить нерабочую неделю из-за коронавируса

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2 апреля 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Голикова, Russian Government/via Globallookpress.com

Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, во время дистанционного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным предложила продлить в стране нерабочую неделю.

Нерабочей объявлена ранее неделя с 30 марта по 3 апреля. Голикова отметила, что в 10 российских регионах случаи заражения новыс вирусом COVID-19 не зарегистрированы, но расслабляться нельзя. Она подчеркнула, что принимая решение о продлении режима самоизоляции, важно, чтобы власти регионов "искали компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона".

Путин вчера проводил совещание с кабмином дистанционно. Его транслировал телеканал "Россия 24". "Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены", - предложила Голикова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что очень важно не останавливать введенные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и продлить нерабочую неделю.