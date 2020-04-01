В Роспотребнадзоре призывают продлить «разрыв общения» между гражданами

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1 апреля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очень важно не останавливать введенные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. По ее словам, дополнительная выходная неделя позволяет снизить распространение заболевания на территории страны, но инкубационный период длится 14 дней.

«Это крайне важное решение, которое позволяет сегодня снизить степень и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует … Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно», - высказала она, отметив, что период разрыва общения тоже должен быть кратным 14 дням.

Попова добавила, что прекращение каких-либо действий по борьбе с коронавирусом может «привести к дальнейшему росту» заражённых в России. Глава ведомства считает, что главная задача «грядущего периода» - «продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения».