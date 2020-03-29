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На Воробьевых горах около проезжей части молодые люди устроили вечеринку с шашлыками и танцами

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

На Воробьевых горах около проезжей части молодые люди устроили вечеринку с шашлыками и танцами
фото: pixabay.com

Минувшей ночью компания молодых людей устроила шумную вечеринку на юго-западе Москвы. Несмотря на то, что дополнительную выходную неделю призывают провести дома и не воспринимать, как каникулы, местные жители открыли шашлычный сезон на проезжей части.

Соответствующее видео ребята выложили в Instagram. На кадрах можно заметить, как под музыку полуобнаженные девушки танцуют на эвакуаторе, а недалеко от них виднеется мангал и накрытые столы. Само мероприятие происходит на Воробьевых горах.

Однако есть предположение, что группа людей просто снимала клип для Интернета. 

Видео происходящего можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области перед нерабочей неделей спрос на мангалы, мясо и алкоголь вырос на 40%.

Кроме того, в один из самых тёплых дней текущей весны, в субботу, подмосковные парки превратились в шашлычную зону.

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