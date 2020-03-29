На Воробьевых горах около проезжей части молодые люди устроили вечеринку с шашлыками и танцами

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Минувшей ночью компания молодых людей устроила шумную вечеринку на юго-западе Москвы. Несмотря на то, что дополнительную выходную неделю призывают провести дома и не воспринимать, как каникулы, местные жители открыли шашлычный сезон на проезжей части.

Соответствующее видео ребята выложили в Instagram. На кадрах можно заметить, как под музыку полуобнаженные девушки танцуют на эвакуаторе, а недалеко от них виднеется мангал и накрытые столы. Само мероприятие происходит на Воробьевых горах.

Однако есть предположение, что группа людей просто снимала клип для Интернета.

Видео происходящего можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области перед нерабочей неделей спрос на мангалы, мясо и алкоголь вырос на 40%.

Кроме того, в один из самых тёплых дней текущей весны, в субботу, подмосковные парки превратились в шашлычную зону.