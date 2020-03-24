Коронавирус 24 марта: в Лас-Вегасе закрыли казино, COVID-19 добрался до Башкирии

К утру 24 марта в мире выявлено 381 287 случаев заражение коронавирусом. Погибли 16 563 зараженных, выздоровели – 100 581 . Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели».

Депутаты из «Единой России» предложили дистанционно осматривать пациентов в период эпидемии. Сенаторы разработали поправки в закон о телемедицине, которые разрешат врачам удалённо ставить диагнозы, а также назначать лечение. «В период эпидемии может сложиться дефицит медработников, особенно, их будет не хватать для пациентов на дому, и необходимость в телемедицинских консультациях возрастет в разы», – сказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

В Лас-Вегасе из-за коронавируса закрыли казино. Местные власти также решили на времязакрыть кинотеатры и бары.

Ангела Меркель сделала первый тест наCOVID-19.Результат оказался отрицательным. Однако канцлеру Германии придётся сдать анализы повторно, чтобы подтвердить отсутствие вируса. Напомним, что после контакта с инфицированным врачом Меркель находится на домашнем карантине.

В Курской области 150 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса. Все они вернулись из стран, где была зафиксирована вспышка эпидемии.

В Китае вылечились более 90% больныхCOVID-19.

В Приморском крае выявили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие прилетели из Европы. Сейчас пациенты находятся под наблюдением врачей. Специалисты оценивают их состояние как удовлетворительное.

В Греции женщина с COVID-19 родила здорового ребенка. На прошлой неделе был зафиксирован аналогичный случай:24-летняя женщина с коронавирусной инфекцией также родила мальчика. Ребёнку коронавирус нового типа не передался.

В Башкирии подтвердили первые случаи заражениякоронавирусом. Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил об этом в соцсетях. «У нас появились первые трое инфицированных COVID-19. Как мы и ожидали: двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Все уже изолированы, их контакты отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.Этот факт говорит, что угроза реальна. Соблюдайте меры предосторожности», – написал он.