В Курской области 150 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

23 марта 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

pixabay.com

В Курской области порядка 150 человек находятся под медицинским наблюдением. Все они вернулись из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Известно, что данным на утро 23 марта, в регионе не выявлено ни одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией.

Сейчас в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко находятся два человека с подозрением на контакт с больным коронавирусом, а также 23 человека с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Всем проведено обследование на COVID-19, результаты отрицательные.

Ранее французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией и чувствует себя хорошо.