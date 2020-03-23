Актриса Ольга Куриленко выздоровела после заражения коронавирусом

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23 марта 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией и чувствует себя хорошо.

«В первую неделю мне было очень плохо, и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала… Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном», – написала актриса у себя в Инстаграм.

15 марта Куриленко сообщила, что заразилась коронавирусом и находится дома в изоляции.