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В Греции женщина с коронавирусом родила здорового ребенка

, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Греции женщина с коронавирусом родила здорового ребенка
рука младенца, pixabay.com
В понедельник, 23 марта, в Греции зараженная COVID-19 женщина родила здорового ребенка. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу, профессор Сотирис Циодрас.
 
По словам Циодраса, сегодня молодая женщина одержала победу над заболеванием и произвела на свет абсолютно здорового мальчика.
 
Отмечается, что аналогичный случай был зафиксирован в стране на прошлой неделе – 24-летняя женщина с коронавирусной инфекцией также родила мальчика. Ребенку коронавирус нового типа не передался.
 
На территории Греции подтверждены 695 случаев заражения. Скончались 17 человек.
ЕТ
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