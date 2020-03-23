В Греции женщина с коронавирусом родила здорового ребенка

В понедельник, 23 марта, в Греции зараженная COVID-19 женщина родила здорового ребенка. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу, профессор Сотирис Циодрас.

По словам Циодраса, сегодня молодая женщина одержала победу над заболеванием и произвела на свет абсолютно здорового мальчика.

Отмечается, что аналогичный случай был зафиксирован в стране на прошлой неделе – 24-летняя женщина с коронавирусной инфекцией также родила мальчика. Ребенку коронавирус нового типа не передался.

На территории Греции подтверждены 695 случаев заражения. Скончались 17 человек.