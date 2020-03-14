Коронавирус 14 марта: проверка на вирус от Google в онлайн-режиме и бесстрашные россияне

Количество заболевших коронавирусом в мире достигло 123 258 человек. Погибли 4 638 зараженных. Выздоровели – 68 284. В Госдуме тем временем предлагают местным властям принять меры по экономическое поддержке населения. Говорят, у нас «власти удавятся» быстрее, чем отменят налоги. Будто бы на местах дела не так обстоят…

В Москве на COVID-19 проверяют всех заболевших. Пневмония, вызванная вирусом почти неотличима от гриппозной. Клиника и патогенез одинаковые.

Трамп заявил о работе Google над сайтом для тестирования на коронавирус. Пользователи будут заполнять онлайн-опросник, по результатам которого будет известно, нужно ли им сдать тест в больнице. Проект разрабатывает организация в составе Alphabet. Как именно будет работать сайт и когда его запустят Трамп не уточнил.

Американцы паникуют как никогда. Мало того, что они сметают с полок все продукты первой необходимости, так еще и придумывают любопытные способы защиты от коронавируса. Решение – водка, считают жители Штатов. Производителям беленькой из США пришлось объяснять, что их продукция, как и любая другая водка, не поможет в борьбе с инфекцией.

В Госдуме предлагают местным властям принять меры по экономическое поддержке населения. «На определённом этапе, как во всем мире, народ пойдёт сметать товары с полок. Вопрос даже не в товарном дефиците, а в том, что цены возрастут», — отметил депутат Госдумы Олег Шеин. «В Штатах на год отменяют подоходный налог. У нас власти удавятся, но отменять налоги с народа не станут. Значит, надо принимать местные решения», — делает вывод он.

Опрос фонда «Общественное мнение» на тему отношения россиян к коронавирусу показал, что 50% населения заразиться не боится. 2% ответить затрудняются, 48% заболеть боятся (16% из них – сильно, остальные совсем немного). Вот такая вот бесстрашная в большинстве своем у нас нация. Не забывали бы только соблюдать меры предосторожности.

Японца арестовали за то, что он притворялся инфицированным коронавирусом и создавал помехи работе железнодорожного вокзала префектуры. Пугал всех кашлем, кричал, что, если кто приблизится ближе, чем на метр – заразы не избежать. На допросе в полиции признался, что проверки на COVID-19 не проходил и симптомов у него нет. Суть сего перфоманса не ясна.

Депутат от либерал-демократов Сергей Катасонов явился на заседание Госдумы после поездки во Францию (не сдав анализ на коронавирус, и не выдержав 14 карантинных дней). Теперь холл ЛДПР закрыли на карантин. Анализ у товарища Катасонова, говорят, отрицательный. Слава Богу, не перезаражал всех, кому решать судьбу дальнейшую России-матушки.

Итальянцы на карантине готовят флешмоб с музыкой из окон и балконов. «Откроем окна, выйдем на балконы и сыграем вместе, хотя мы и далеки», – говорится на странице мероприятия в Facebook. К инициативе присоединяются все больше пользователей. «Неважно, знаете ли вы ноты, играете ли на музыкальном инструменте, просто спойте песню или играйте на кастрюлях, — говорят организаторы. — Главное, чтобы нас услышали, потому что музыка — это лучшее лекарство для души, и в данный момент она нам необходима». В субботу вечером таким же образом они приглашают спеть одну из самых известных песен Адриано Челентано Azzurro, а в воскресенье – вечный хит Рино Гаэтано Ma il cielo è sempre più blu о вечно голубом небе.