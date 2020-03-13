Американцам объяснили, почему водка не может защитить от коронавируса

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13 марта 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvzvezda.ru

Фото: Pixabay

Производитель водки из США объяснил, что их продукция, как и любая другая водка, не сможет помочь в борьбе с коронавирусом.

Сообщение в соцсети компания разместила после ряда сообщений пользователей о том, что водка якобы защищает от заражения коронавирусом, причем, не только как напиток, но и как антибактериальное средство для рук.

Производитель решил разоблачить формирующийся в массовой среде миф о «пользе» водки, подчеркнув, что в настоящем дезинфицирующем средстве должно быть минимум 60% спирта, а в водке его не больше 40%.

Ранее супруга хоккеиста Александра Овечкина рассказала о панике из-за коронавируса в США.