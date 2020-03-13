Жена Овечкина рассказала о панике из-за коронавируса в США

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13 марта 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Александр Овечкин и Анастасия Шубская, Instagram

Российская модель, супруга известного хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как ведут себя люди из-за вспышки коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах. По ее словам, обстановка в стране сейчас «нестабильная» и «нервозная».

«В магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы! Антибактериальные салфетки и жидкости уже out of stock! В общем, паника с каждым днём все больше!» - поделилась девушка.

При этом Шубская отметила, что люди откровенно боятся. Кроме того, супруга хоккеиста надеется, что этот кошмар скоро закончится.

Напомним, что Национальная хоккейная лига, где играет Александр Овечкин, приняла решение приостановить сезон из-за коронавируса, а президент Дональд Трамп приостановил все поездки из Европы в США на месяц.