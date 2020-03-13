Почему в Москве всех заболевших проверяют на коронавирус

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13 марта 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

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Число заболевших воспалением легких в Москве выросло в январе 2020 года на 37 прцентов по сравнению с январем 2019 года. Такие данные Роспотребнадзор предоставил в Росстат.

РБК направил запрос с просьбой предоставить сведения о заболеваемости пневмонией в феврале в департамент здравоохранения Москвы. Оказалось, рост заболеваемости воспалением легких составил 37% — 6921 случай против 5058. 40% заразившихся в январе — дети и подростки до 17 лет.

В Москве всех заболевших проверяют на коронавирус. Завкафедрой медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров рассказал, что «коронавирусная пневмония почти не отличима от гриппозной, у них абсолютно одинаковы клиника и патогенез. Уточнить диагноз возможно только с помощью лабораторной диагностики. Поэтому проводятся обследования.

По всей России в январе 2020 года внебольничной пневмонией заболели 90,1 тыс. человек. Рост числа заболевших по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 3%.