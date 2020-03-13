В Госдуме опасаются коронавируса. Холл ЛДПР закрыт на карантин

Аргументы Недели → Общество 13+

13 марта 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Холл ЛДПР в Госдуме закрыли на карантин. Депутат от либерал-демократов Сергей Катасонов проштрафился. Он слетал во Францию, а по возвращении не стал сдавать анализ на вирус и не выдержал положенные 14 карантинных дней.

Парламентарий явился на заседание и общался с коллегами. А потому и его, и всех, кто сидел с ним рядом вчера изолировали. От греха подальше. А вот сегодня еще и опечатали холл партии ЛДПР в Госдуме.

Потому что не стоит подвергать опасности своих коллег, каждодневно решающих, как будут жить простые россияне. А в друг заболеют и не смогут единогласно проголосовать за судьбоносные свершения.