Опубликован опрос об отношении россиян к коронавирусу

Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди российского населения на тему его отношения к новой коронавирусной инфекции. При этом данные организации говорят о том, что большинство граждан РФ не боится приобрести заболевание.
Однако опасаются заболеть коронавирусом 48% россиян, среди них 16% респондентов боятся сильно, а 32% - немного. А вот 50% россиян заразиться не опасаются вообще, 2% - затрудняются ответить на вопрос.
Кроме того, 48% граждан считают, что в СМИ и Интернете опасность коронавируса преувеличивается, а 10% - приуменьшается. При этом 24% опрошенных отметили, что угроза коронавирусной инфекции оценивается объективно.
Также большинство россиян устали от огромного количества информации о коронавирусе в СМИ, а 6% людей, наоборот, ее не достает.
В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в 104 населенных пунктах в 53 субъектах России.
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