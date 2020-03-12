Коронавирус 12 марта: Госдума призывает отнестись к позиции властей без истерик

Число инфицированных COVID-19 сегодня достигло 126 258 человек. Погибли при этом 4 638 зараженных. Выздоровели – 68 284. В ВОЗ тем временем присвоили коронавирусу статус пандемии.
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Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейусус официально заявил о том, что распространение коронавируса приобрело статус пандемии. «В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть охарактеризована как пандемия», – сказал он. Стоит заметить, что речь скорее всего не столько о количестве зараженных, сколько о том, что инфекция встречается в более чем половине стран мира.
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Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта заявил, что ВОЗ должна была признать коронавирус пандемией еще раньше. Тогда прибывающих из любых стран путешественников с симптомами гриппа рассматривали бы в качестве потенциальных носителей инфекции. «Мы одними из первых заявили: это пандемия. Если бы это было сделано раньше, то не пришлось бы искать, всюду расставлять врачей и выяснять, каким же рейсом прилетел инфицированный», – заявил он.
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Из-за обстановки в мире спортивные организации отменяют крупные турниры пачками. ЧМ по фигурному катанию не состоится, регулярный сезон НБА приостановлен, а НХЛ раздумывает о том же, обещая принять решение в ближайшее время.
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Экономист Джесси Коломбо предсказал финансовый кризис 2008 года, а сейчас рассказал, что мир из-за текущей ситуации на рынке ждет новый. И он будет более значительнее, чем предыдущий. При этом аналитик добавил, что вспышка COVID-19 тоже может стать «спусковым механизмом» для нового финансового краха.
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Глава Организации пассивной гражданской обороны Ирана заявил, что новая вспышка коронавируса может быть формой биологической войны. При этом он указал, что сказать наверняка так это или нет нельзя – нужны дополнительные исследования. «Некоторые предполагают, что вирус был создан естественным путем без какого-либо вмешательства человека, некоторые же считают, что он просочился из лаборатории в Китае. Третья группа считает, что это форма биологической войны», — отметил бригадный генерал Голамреза Джалали, указывая на биологические лаборатории Соединенных Штатов рядом с Ираном, Китаем и Россией.
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Перечислены новые меры по борьбе с коронавирусом в России.
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Карантин после поездки в Италию. Что ждёт туристов? Рассказ из первых уст.
«Нынешний коронавирус – вызов мировой вирусологии и мировому сообществу, – комментирует ситуацию для «АН» депутат Государственной Думы Андрей Пятикоп. – Ученые всего мира работают над созданием вакцины. Судя по различным источникам, в течении полугода она будет готова. Что делать сейчас? Включить голову. Давайте сократим риски. Дорогие товарищи, неужели сложно соблюдать меры предосторожности и внимательнее относиться к гигиене? Неужели сложно без истерик принять позицию властей и остаться по рекомендации медиков на карантине?
Мне если честно совершенно все равно на то, что кто-то из бизнесменов не получит деньги из-за вируса, но мне не все равно на граждан. Поэтому, прежде чем рассуждать о политических, экономических и других мировых проблемах, займитесь гигиеной. Наши эпидемиологи сильнейшие в мире, Китай уже успешно борется с заболеванием и процент выживших очень высок. Поэтому не паникуйте, начните с профилактики. Это обезопасит вас и вашу семью».
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