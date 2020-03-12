Коронавирус 12 марта: Госдума призывает отнестись к позиции властей без истерик

Число инфицированных COVID-19 сегодня достигло 126 258 человек. Погибли при этом 4 638 зараженных. Выздоровели – 68 284. В ВОЗ тем временем присвоили коронавирусу статус пандемии.

Глава Организации пассивной гражданской обороны Ирана заявил, что новая вспышка коронавируса может быть формой биологической войны. При этом он указал, что сказать наверняка так это или нет нельзя – нужны дополнительные исследования. «Некоторые предполагают, что вирус был создан естественным путем без какого-либо вмешательства человека, некоторые же считают, что он просочился из лаборатории в Китае. Третья группа считает, что это форма биологической войны», — отметил бригадный генерал Голамреза Джалали, указывая на биологические лаборатории Соединенных Штатов рядом с Ираном, Китаем и Россией.

Экономист Джесси Коломбо предсказал финансовый кризис 2008 года, а сейчас рассказал, что мир из-за текущей ситуации на рынке ждет новый . И он будет более значительнее, чем предыдущий. При этом аналитик добавил, что вспышка COVID-19 тоже может стать «спусковым механизмом» для нового финансового краха.

Из-за обстановки в мире спортивные организации отменяют крупные турниры пачками. ЧМ по фигурному катанию не состоится, регулярный сезон НБА приостановлен, а НХЛ раздумывает о том же, обещая принять решение в ближайшее время.

Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта заявил, что ВОЗ должна была признать коронавирус пандемией еще раньше. Тогда прибывающих из любых стран путешественников с симптомами гриппа рассматривали бы в качестве потенциальных носителей инфекции. «Мы одними из первых заявили: это пандемия. Если бы это было сделано раньше, то не пришлось бы искать, всюду расставлять врачей и выяснять, каким же рейсом прилетел инфицированный», – заявил он.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейусус официально заявил о том, что распространение коронавируса приобрело статус пандемии. «В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть охарактеризована как пандемия», – сказал он. Стоит заметить, что речь скорее всего не столько о количестве зараженных, сколько о том, что инфекция встречается в более чем половине стран мира.

«Нынешний коронавирус – вызов мировой вирусологии и мировому сообществу, – комментирует ситуацию для «АН» депутат Государственной Думы Андрей Пятикоп. – Ученые всего мира работают над созданием вакцины. Судя по различным источникам, в течении полугода она будет готова. Что делать сейчас? Включить голову. Давайте сократим риски. Дорогие товарищи, неужели сложно соблюдать меры предосторожности и внимательнее относиться к гигиене? Неужели сложно без истерик принять позицию властей и остаться по рекомендации медиков на карантине?

Мне если честно совершенно все равно на то, что кто-то из бизнесменов не получит деньги из-за вируса, но мне не все равно на граждан. Поэтому, прежде чем рассуждать о политических, экономических и других мировых проблемах, займитесь гигиеной. Наши эпидемиологи сильнейшие в мире, Китай уже успешно борется с заболеванием и процент выживших очень высок. Поэтому не паникуйте, начните с профилактики. Это обезопасит вас и вашу семью».