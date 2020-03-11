Перечислены новые меры по борьбе с коронавирусом в России

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11 марта 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции перечислил новые меры, которые вводятся на территории России. Известно, что число зараженных увеличилось до 28 человек.

В сообщении оперативного штаба говорится, что с 13 марта закрываются авиарейсы из России и в обратном направлении в города Италии, Франции, Германии, Испании. Однако исключением стали перелеты в Рим, Берлин, Париж, Мюнхен, Мадрид, Барселону и Франкфурт из терминала F аэропорта Шереметьево и некоторые чартерные рейсы.

Кроме того, гражданам Италии с 13 марта временно запретят выдавать визы. Исключение: дипломатические, служебные, деловые и гуманитарные поездки.

Также в оперативном штабе призывают сократить количество массовых мероприятий, а при необходимости проводить в видеоформате или без зрителей.

Федеральным органам исполнительной власти рекомендуют отменить заграничные командировки. Исключением являются поездки, которые связаны с поручениями президента и правительства, а также безопасностью страны.

Ранее сообщалоьсь о восьми новых случаях заражения коронавирусом в России, среди них есть ребенок. Шестеро жителей Москвы и двое из Подмосковья.