В России выявили несколько новых случаев заражения коронавирусом

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11 марта 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В оперативном штабе сообщили о восьми новых случаях заражения коронавирусом в России. Среди заболевших шестеро жителей Москвы и двое из Подмосковья. Все они – граждане России.

Отмечается, что все восемь заболевших коронавирусом в последние две недели были в Италии. При этом один из заболевших – ребенок. Врачи сообщают, что он является носителем коронавируса, но симптомы болезни у него отсутствуют.

В настоящее время все восемь человек госпитализированы. Специалисты устанавливают круг лиц, с которыми могли контактировать заболевшие. На сегодняшний день известно о 28 больных коронавирусом в России.