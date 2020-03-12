Предсказавший кризис 2008 года экономист назвал «худший прогноз» для мира

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12 марта 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Independent

Фото: pixabay.com

Экономист Джесси Коломбо считает, что мир ждет новый финансовый кризис из-за текущей ситуации на рынке. Кроме того, эксперт отметил, что он будет более значительным, чем предыдущий.

Эксперт заявил, что на рынках, в том числе европейской недвижимости и американских акций, есть «пузыри», которые могут лопнуть в любой момент. При этом аналитик добавил, что вспышка коронавируса тоже может стать «спусковым механизмом» для нового финансового краха. По его словам, наступающий кризис будет намного хуже, потому что за последние года общий объем долговых обязательств в разных сферах вырос почти на сто триллионов долларов.

Согласно изданию, именно Коломбо предсказал кризис 2008 года.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов дал прогноз состояния экономики России на 2020 год и сообщил о повышении цен на некоторые виды товаров.