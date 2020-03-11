Белоусов оценил риски спада экономики РФ в 2020 году

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11 марта 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Первый вице-премьер Андрей Белоусов дал прогноз состояния экономики России на 2020 год. По его словам, правительство пока не видит причин для разговоров об экономическом спаде.

«То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем, пока мы идем по более-менее позитивному сценарию», - заверил Белоусов. Он отметил, что многое зависит от того, будет ли вторая волна сильной волатильности на рынках. Первый вице-премьер подчеркнул, что пока нет признаков, указывающих на это.

Белоусов добавил, что в настоящее время структура и характер отскока, случившегося на рынках, указывает на то, что «более-менее все пока идет в предсказуемом коридоре».