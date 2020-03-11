Белоусов заметил риски роста цен на лекарства и бытовую технику

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 марта 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что из-за падения рубля могут вырасти цены на лекарственные препараты и бытовую технику. При этом он считает, что инфляция в 2020 году не повысится более 4%.

«Тут нужны будут дополнительные меры, потому что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах», - высказал он, отметив, что на сейчас нужно понять структуру инфляции.

Белоусов добавил, что на данный момент «фатальных угроз» и признаков спада российской экономики нет. По его словам, правительство тщательно отслеживает происходящее на рынке и пока все идет по «более-менее позитивному сценарию». Он пояснил, что сейчас самое главное, чтобы не началась «вторая волна».

«Сегодня как раз собирались вместе с Банком России, с Минфином с утра, смотрели - пока признаков этого нет», - подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, ситуация развивается в предсказуемом коридоре.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что обвал нефтяных котировок не повлияет на цены на бензин.