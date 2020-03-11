Минфин РФ: цены на бензин останутся на прежнем уровне

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11 марта 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

В Минфине считают, что обвал нефтяных котировок не повлияет на цены на бензин. Они, как утверждают в ведомстве, «не снизятся и не вырастут».

Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», - сказал он.

Такую же точку зрения высказал министр энергетики России Александр Новак, который объяснял стабильность цен на топливо специальным демпфирующим механизмом в налоговой системе России. Он, по словам Новака, «позволяет нивелировать изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива».