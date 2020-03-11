Карантин после поездки в Италию. Что ждёт туристов?

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11 марта 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Санитарный контроль в аэропорту в России, фото соцсети

По официальной статистике на 11 марта коронавирус COVID-19 выявлен в 118 странах мира. Италия занимает в этом списке 2-е место после Китая по количеству заражённых. Диагноз подтверждён более чем у 9000 человек. Москвичка Ксения Камашева посетила «опасную» страну за несколько дней до того, как её объявили «красной зоной» и запретили передвижения между регионами. Девушка рассказала "Аргументам недели", как живёт «заражённая» Италия, к чему готовиться туристам после возвращения на родину и почему теперь в России выход из дома для неё может окончиться штрафом и даже уголовной ответственностью.

Ксюша вылетела в Верону 29 февраля. На тот момент только часть страны была закрыта на карантин, и девушка приземлилась далеко от «красной зоны».

«Я долго думала, стоит ли лететь. Окончательно решилась только за несколько часов до рейса, сложила в рюкзак маски, резиновые перчатки, 2 флакона антибактериального средства и отправилась в аэропорт. Возможно, я бы отменила поездку, но, как и многие другие, не смогла сдать билеты. После выхода рекомендации от правительства не посещать «опасные» страны, я позвонила в авиакомпанию. Там мне сказали, что перелёты официально не запрещены, поэтому возвраты возможны только в рамках тарифов, лететь или нет – ваша ответственность. Мой билет был невозвратным. Я села в практически пустой аэробус. Из более 100 имеющихся мест занято было не больше 20-ти», - отметила Ксения.

В итальянском аэропорту пассажиров из России встретили сотрудники в специальных защитных костюмах, проверили температуру и выпустили в город.

«Среди местных не было абсолютно никакой паники. Они ходили по улице, пели песни, жили своей жизнью. Но туристов не было совсем. Я никогда не видела Верону такой пустой. Музеи все закрыты, но магазины, кафе и церкви работали в обычном режиме. В Альпах, в маленьких городках, жители, как будто вообще не знают о коронавирусе. Итальянцы удивлённо смотрели на меня в моей экипировке: перчатках и с антибактериальным средством, которым я обрабатывала всё вокруг. Спала я в маске, потому что в хостеле надо мной поселилась чихающая женщина. Я старалась не трогать деньги, оплачивала всё картой или не брала сдачу. Находилась больше на улице, потому что там шанс заразиться намного меньше», - поделилась туристка.

3 марта Ксения вернулась в Россию. Указ от мэра Москвы о принудительной самоизоляции на 14 дней после посещения ряда стран был подписан только 5 марта, поэтому в день прилёта, после определённых проверок, девушка отправилась домой и планировала вернуться к обычной жизни.

«Ещё пока мы летели, нам раздали анкеты, в которых нужно было указать информацию о себе, а также номер рейса и места. В России нас не выпускали из самолёта минут 20. Сотрудники Роспотребнадзора проверили у всех температуру, собрали анкеты и только после этого вывели всех пассажиров в общий зал аэропорта. После прохождения границы, тех, кто летел из Вероны, встретила отдельная группа в специальных защитных костюмах. Это выглядело, как апокалипсис. Как будто мы из чумы приехали. Нам дали заполнить ещё более подробные анкеты, где необходимо было указать: место жительства, информацию о тех, с кем проживаем, где работаем, планируем ли в ближайшие 2 недели ездить в Москву и на каком транспорте. Я живу в Подмосковье. После очередного измерения температуры, сфотографировали нас, паспорта, посадочные и, наконец, отпустили», – рассказала девушка.

За следующие 2 дня Ксения успела посетить футбольный матч Спартак –ЦСКА, хоккейный турнир и только после этого, 5 марта, местный фельдшер сообщила ей по телефону, что согласно общему постановлению правительства она подлежит карантину на дому, 2-х недельной самоизоляции.

«Врач отправила мне постановление, из которого я узнала, что отказ от карантина – нарушение закона. Если оно будет выявлено, то штраф составит 80 тысяч рублей. В случае, если из-за нарушения больным самоизоляции кто-то заразится коронавирусом и умрёт, наступит уголовная ответственность. Из интернет-источников я узнала, что отслеживать это будут по городскому видеонаблюдению. Я хотела сдать анализ на коронавирус или провести эти дни карантина в медицинском учреждении, чтобы оградить от опасности бабушку и всех остальных домашних, но сделать это без особых показаний врача в России нельзя. Я считаю, что в Италии найдено большое число заражённых, именно потому что там проверяют всех, даже тех, у кого нет симптомов, и выявляют болезнь на ранних стадиях. Провериться в России оказалось практически невозможно», – отметила туристка.

Чтобы обезопасить родных, Ксении порекомендовали соблюдать дистанцию между домочадцами не менее метра, часто проветривать комнаты, мыть руки и обрабатывать поверхности антибактериальным средством. Каждый день к ней домой приходит местный фельдшер, измеряет температуру, проверяет самочувствие у неё и всех, кто живёт в доме. Она всегда на связи, в случае, если проявятся симптомы болезни.

«Я живу в частном доме, выйти мне можно только в свой двор. Однако за нами никто не следит. Видеокамер уличного наблюдения в нашем селе точно нет. Получается, что соблюдение режима самоизоляции остаётся на совести самих россиян. Что показалось мне странным, на карантине сижу только я. На мою семью, с которой я живу в одном доме, он не распространяется. Мне нельзя принимать противовирусные препараты, чтобы в случае заражения вирус проявился, а им можно», – поделилась путешественница.

Через неделю после того, как россиянка вернулась из Италии, страну полностью объявили «красной зоной» с особым режимом. Введены ограничения на передвижения между регионами, отменены массовые мероприятия, закрыты школы, университеты, музеи.

Ксения продолжает следить за жизнью в стране, из-за посещения которой попала в карантин: «Я удивляюсь, как всё изменилось за считанные дни. Слежу за ситуацией на форуме Винского и читаю сообщения от жителей «закрытой» Италии. Беззаботные прежде итальянцы испугались. Буквально неделю назад из всех видимых мер безопасности я отметила только то, что в аэропорту мне измерили температуру. Сейчас устанавливаются строгие правила. Например, кафе должны закрываться до 6 часов вечера. Владельцы обязаны обеспечить расстояние между посетителями не менее метра. Получается, сидеть за одним столиком теперь могут не более 2-х человек. Те заведения, владельцы которых не соблюдают эти требования – закрывают власти».