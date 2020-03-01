Рассекречен список опаснейшего украинского нацбата

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1 марта 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Члены одного из самых жестоких подразделений украинских националистов перестали быть секретом. В распоряжении корреспондента АН появился список батальона «Айдар» (запрещенной в РФ террористической организации). База публикуется.



В списке запрещенного в РФ террористического батальона «Айдар» перечислены 1570 человек. Некоторые из них числятся в резерве, но большинство распределены по ротам и взводам.

Помимо имен с фамилиями, база содержит позывные, должности, номера телефонов. Уточняется имеет ли человек судимость.

Людей с криминальным прошлым в списке оказалось 63 человека. В большинстве случаев не упоминается ни характер преступлений, ни номера статей. Есть лишь пара уточнений. Один из бойцов совершил ДТП, еще один имел ограничения. Кроме того, один «айдаровец» был пойман на стрельбе. Он совершил 88 выстрелов. А еще один отсидел 19 лет.

Один человек на момент составления списка находился под следствием. Еще один назван дезертиром.

Батальон "Айдар" называли одним из самых опасных и непредсказумеых на Украине. В 2015 году это подразделение угрожало украинскому минобороны. Националисты даже обстреливали украинских армейцев.

Ранее "Аргументы недели" публиковали аналогичные списки других подразделений украинских националистов: «Донбасс», «Крiвбас» и «Азов». Отдельно были рассекречены наемники и возможные наемники батальона "Донбасс".

Чтобы открыть список батальона "Айдар", нужно кликнуть на картинку ниже.