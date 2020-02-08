«Аргументы недели» публикуют список еще одного украинского нацбата

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8 февраля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото pixabay.com

В распоряжении корреспондента АН оказался список бойцов запрещенной в РФ террористической организации «Азов». Он публикуется полностью.

Документ содержит список людей, которые изъявили желание стать участниками запрещенной в РФ террористической организации "Азов". Его создание датировано маем 2015 года. Об этом говорит сопроводительная техническая информация изначального документа.

Сам файл у корреспондента появился еще три года назад. Публикацию было решено временно придержать. Не было понимания, навредит ли это российским спецслужбам.

На самом деле, полного понимания не пришло до сих пор. Есть ощущение, что никакого вреда эта публикация не принесет. Поэтому и было решено предать список огласке.

Накануне был рассекречен список личного состава националистического батальона "Крiвбас". В числе националистов обнаружен возможный перебежчик из ФСБ.