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7 февраля 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Список националистов батальона «Крiвбас» появился в распоряжении корреспондента АН. Он публикуется полностью.

Этот нацбат был сформирован в 2014 году. В него входили как 16-летние, так и 63-летние националисты. Подразделение принимало участие в войне на Донбассе. А в 2015 году батальон был расформирован.

В штате «Крiвбаса» насчитывалось 635 человек. Оригинальный документ содержит отдельные списки выбывших, внештатников, пленных, госпитализированных, погибших и «неизвестных». Но эти фамилии есть в основном списке.

После расформирования часть националистов влилась в официальные силовые структуры Украины. Но многие не смогли устроиться по военной специальности.

На Украине большая безработица. Многие из граждан этой страны эмигрировали в другие страны, чтобы заработать на жизнь. В Эстонии уже беспокоятся по поводу наплыва украинских гастарбайтеров. В начале нынешнего года, вроде как, Германия облегчила режим для трудовой миграции. На Украине этому чрезвычайно обрадовались.

Россия для неприкаянных украинских националистов тоже является трудовой Меккой. Поэтому сейчас бывшие «кривбасовцы» могут находиться в том числе на территории России.

Ранее "Аргументы недели" уже публиковали список тех, кто стоит за одиозным сайтом "Миротворец".