На Украине обрадовались призыву поработать на Германию

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16 декабря 2019, 21:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

Германия планирует облегчить условия для трудоустройства для граждан стран, не входящих в состав Евросоюза. Этот новогодний подарок Берлина вызвал оживленное обсуждение на Украине. Заробитчане уже пакуют чемоданы, чтобы сбежать из Польши. А пока жалуются на требование выучить немецкий язык.

Новый закон в Германии вступает в силу с 1 января 2020 года. Там не хватает рабочих рук.

«Мы знаем, что многие сектора и предприятия отчаянно ищут специалистов», — заявила канцлер Ангела Меркель, объясняя немецким изданиям причины нововведений: «Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы было достаточно квалифицированных работников. Иначе компаниям придется перемещаться. А мы, конечно, этого не хотим».

Эмигрировавшие от светлой демократической жизни в Польшу жители Украины тут же возликовали. Немцы платят больше, чем поляки.

Поляки возликовали не меньше. От приезжих наследников Бандеры они уже воют волком. Граждан Украины в Польше много. Они пьют, дебоширят, и ругаются, когда их заставляют платить за билет в транспорте. Еще в Польше хорошая историческая память. Здесь хорошо помнят, что творили бандеровцы во время войны, и люто их ненавидят.

Украинцы бандеровцев, наоборот, любят. Потому что ничего про них толком не знают. У них короткая память. Судя по всему, это и мешает заробитчанам выучить немецкий язык. А это одно из главных условий для работы в Германии. Сносное знание немецкого языка и признанный немцами диплом — эти два условия для трудовой миграции в Германию.

Пока украинские гастарбайтеры ждут Нового года, пакуют чемоданы и учат немецкий язык. По крайней мере, об этом пишут украинские СМИ.