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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Эстонцы обеспокоены наплывом украинских гастарбайтеров

, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Эстонцы обеспокоены наплывом украинских гастарбайтеров

Эстонцы недовольны тем, что в их государство прибывает большое количество рабочих с Украины. По официальным данным, в стране находится порядка 10 тысяч человек с «Незалежной». Однако точного количества приезжих никто не знает.

Сами украинцы не заинтересованы в долгосрочной работе. При этом Эстония тратит большие средства для обучения приезжих рабочих. Плюс иностранные рабочие получают немалую заработную плату. Это гарантировано европейским законодательством. Но в иерархии доходов Эстонии украинцы работают на низкооплачиваемых должностях: таксисты, строители, уборщики.

В прошлом году эстонское правительство не стало освобождать граждан Украины от пошлины за рабочую визу. Раз основная часть приезжих из «Незалежной» это рабочие, то они должны уплатить госпошлину порядка 100 евро. Туристам виза не требуется. Помимо этого руководство Эстонии опасается украинского населения, которое едет с юго-восточных территорий. По их мнению, это обрусевшее население, которое оказывает плохое влияние на местных жителей.

МВД республики предупреждает, что наплыв гастарбайтеров весьма опасен для Эстонии. Важно иметь жёсткую миграционную политику и точно знать, кто и зачем приехал в страну. В Эстонии появилось очень много «нелегалов». Европейские братья уронили цены на строительном рынке, предлагая свои услуги. Политики опасаются, что страна превратится во вторую Украину.

ПВ

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