В списке батальона «Крiвбас» оказался перебежчик из ФСБ?

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7 февраля 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

перебежчик ФСБ Богданов на скриншоте youtube-видео

В опубликованном «Аргументами недели» списке украинского националистического батальона «Крiвбас» есть один из участников, чьи данные похожи на бывшего сотрудника ФСБ. Речь идет о неком Илье Богданове. Ранее он работал в территориальном управлении ФСБ во Владивостоке. В 2014 году сбежал в Киев, чтобы воевать на Донбассе.

Об Илье Богданове известно, что он закончил хабаровский институт ФСБ. Из этого учебного заведения он вышел квалифицированными оперативником. Получив диплом, Богданов попал в пограничное управление, служил в Дагестане. Потом он перевелся в Приморье.

На Украину Богданов сбежал в 2014 году. Сообщается, что он занимался диверсиями. Среди подразделений, в составе которых числился перебежчик, упоминаются только нацбат «Донбасс» и один из батальонов запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор».

Ранее «Аргументы недели» опубликовали список членов украинского нацбата «Крiвбас». 99 строчка списка упоминает некого Илью Александровича Богданова. Сообщается, что он 1988 года рождения. Ему присвоили звание старший лейтенант. Он был командиром второго стрелкового взвода.

Точно такие же данные у перебежчика приморского ФСБ. В списке уточняется, что Богданов из «Крiвбаса» не принимал присягу. Так бывает, когда наемник боится дома попасть под уголовную статью «Измена Родине».

Если «кривбасовский» Богданов действительно тот самый перебежчик, то список его боевых подвигов может быть расширен.