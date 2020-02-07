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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

В украинских нацбатах воевали отказавшиеся от присяги националисты

, 20:21 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В украинских нацбатах воевали отказавшиеся от присяги националисты
фото: pixabay.com

Некоторые участники националистических батальонов на Украине отказались присягать. Такие сведения содержатся в сводной таблице штата нацбата «Крiвбас». Он был опубликован чуть ранее.

Опубликованный документ включает в себя список штатных участников националистического батальона "Крiвбас". Помимо имен, фамилий, года рождения, званий и должностей, в нем уточняется принимал ли человек присягу.

Большинство участников нацбата присягали. Однако некоторые от этого отказались. Причем в их число входят носящие офицерские звания и входящие в состав командования или штаба подразделения.

Что стало причиной отказа от присяги не сообщается. Возможно, член вооруженного украинского формирования не служил в армии. Но не исключено, что среди "отказников" числятся наемники. Многие из иностранцев, которые отправились в Киев, чтобы воевать на Донбассе, отказывались от присяги, чтобы у себя на родине избежать наказания за наемничество или измену родине.

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