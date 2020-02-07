В украинских нацбатах воевали отказавшиеся от присяги националисты

//Политика 13+

7 февраля 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Некоторые участники националистических батальонов на Украине отказались присягать. Такие сведения содержатся в сводной таблице штата нацбата «Крiвбас». Он был опубликован чуть ранее.

Опубликованный документ включает в себя список штатных участников националистического батальона "Крiвбас". Помимо имен, фамилий, года рождения, званий и должностей, в нем уточняется принимал ли человек присягу.

Большинство участников нацбата присягали. Однако некоторые от этого отказались. Причем в их число входят носящие офицерские звания и входящие в состав командования или штаба подразделения.

Что стало причиной отказа от присяги не сообщается. Возможно, член вооруженного украинского формирования не служил в армии. Но не исключено, что среди "отказников" числятся наемники. Многие из иностранцев, которые отправились в Киев, чтобы воевать на Донбассе, отказывались от присяги, чтобы у себя на родине избежать наказания за наемничество или измену родине.