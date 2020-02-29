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Рассекречен список наемников и возможных наемников украинского нацбата

, 15:39 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Рассекречен список наемников и возможных наемников украинского нацбата
фото: pixabay.com

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках упомянутого батальона украинских националистов. Он появился в распоряжении специального корреспондента «Аргументов недели».

Сам документ содержит 8 списков. Один из них публиковался ранее. Там содержится перечень всех, кто входил в состав батальона «Донбасс».

Еще один список в самом нацбате назвали «Кадры». Там упоминаются место рождения вошедших в штат Донбасса, их номера телефонов, и дата рождения.

Помимо урожденных украинцев, в списке присутствуют родившиеся на территории других государств. Вероятно, среди них присутствуют те, кто когда-то получил гражданство Украины. Но не исключено, что это настоящие наемники.

Батальон «Донбасс» известен, как националистический. Поэтому было решено опубликовать список бойцов этого нацбата, которые родились не на Украине.

В списке городов упомянут и Севастополь. В его истории была украинский период. Но в 2014 году город стал российским. Возможно, уроженцы Севастополя, отправились воевать на Донбасс, получив российский паспорт. Поэтому этих людей также было решено включить в список.

Данная публикация стала очередным рассекречиванием списков украинских нацбатов. Ранее были опубликованы документы нацбатов «Донбасс», «Крiвбас» и «Азов».

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В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках упомянутого батальона украинских националистов. Он появился в распоряжении специального корреспондента «Аргументов недели».

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках…

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