«Аргументы недели» публикуют список батальона нациков «Донбасс»

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18 февраля 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В распоряжении корреспондента АН оказался список личного состава украинского нацбата «Донбасс». Он публикуется в том виде, в каком появился у журналиста.

Корреспонденту АН попали два списка, которые хранились в одной папке «Батальон Донбасс». Сегодня публикуется первый из них.

Сам список датирован 2014 годом. Тогда командиром батальона был Семен Семенченко. Первый документ заканчивается 325 строчкой. Второй — более полный. Он будет опубликован позднее.

Это очередная порция рассекречивания списков нацбатов. Ранее были опубликованы похожие документы батальона "Крiвбас". Кроме того, огласке был предан список батальона "Азов".