Все новости >>

//Общество 13+

«Аргументы недели» публикуют список батальона нациков «Донбасс»

, 17:47 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

«Аргументы недели» публикуют список батальона нациков «Донбасс»
фото: pixabay.com

В распоряжении корреспондента АН оказался список личного состава украинского нацбата «Донбасс». Он публикуется в том виде, в каком появился у журналиста.

Корреспонденту АН попали два списка, которые хранились в одной папке «Батальон Донбасс». Сегодня публикуется первый из них.

Сам список датирован 2014 годом. Тогда командиром батальона был Семен Семенченко. Первый документ заканчивается 325 строчкой. Второй — более полный. Он будет опубликован позднее.

Это очередная порция рассекречивания списков нацбатов. Ранее были опубликованы похожие документы батальона "Крiвбас". Кроме того, огласке был предан список батальона "Азов".

//картина дня

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука. Зеленский дал это поручение месяц назад. Срок для поисков он ограничил пределами двух недель. СБУ возбудило уголовное дело. Однако…

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Меган Маркл и принц Гарри заявили о своём намерении сложить королевские полномочия за сутки до празднования дня рождения Кейт Миддлтон, чем изрядно испортили торжество…

//новости ан