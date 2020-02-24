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На Украине министр пришла в скафандре поддержать эвакуированных из Уханя

, 18:15 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: фейсбук

На Украине министр пришла в скафандре поддержать эвакуированных из Уханя
глава украинского минздрава встретилась с эвакуированными из Уханя на фото из фейсбука

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая встретилась с эвакуированными из Китая согражданами. Она заявляла, что все находящиеся в карантине не представляют опасности. Встреча должна была показать уверенность официального Киева в этих заявлениях. Вмешалось одно «но». Министр пришла на встречу в защитном скафандре.

Эта встреча, как насмешка и дополнительное объяснение, согласно опросам, почему украинцы перестали доверять украинским властям. Накануне официальный Киев заявлял, что эвакуированные из Уханя сограждане не несут никакой угрозы.

Чтобы доказать искренность заявлений глава украинского минздрава Зоряна Скалецкая анонсировала встречу с прибывшими из Китая. Сначала опрофанилась с невыполнение обещаний, но потом чиновник все же явилась на эту встречу, облаченная в специальный скафандр.

«Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая», — публично заявила Зоряна Скалецкая: «Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у кого из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет».

Глава минздрава объяснила скафандр требованиями эпидемиологов. Как утверждают присутствовавшие на той встрече украинские журналисты, обслуживающие эвакуированных из Уханя врачи медцентра подобной защитой не располагают.

Скафандр стал новой серией украинского позора. Ранее Украину обвинили в средневековых традициях из-за приема, который был оказан эвакуированным из Китая гражданам. Их вывезли в город Новые Санжары. Когда об этом узнали местные жители, они вышли на массовые акции, закончившиеся стычками с полицией. Позднее выяснилось, что все это спонсировал бывший президент Украины Петр Порошенко.

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