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Украинцы разочаровались в новой власти

, 17:33 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: центр Разумкова

Украинцы разочаровались в новой власти
фото пресс-службы Зеленского

Уровень доверия к Верховной Раде и правительству Украины снизился наполовину. Украинцы больше не верят своим властям. Таковы результаты опроса одного из киевских исследовательских центров.

Еще в сентябре украинскому парламенту и киевскому кабмину доверяли 57 процентов граждан. Уже теперь, спустя пять месяцев этот показатель снизился до 28 процентов.

Деятельность непосредственно «Слуги народа» оценивают положительно лишь 34% человек. Отрицательно к ней относятся 47 процентов опрошенных. Пять месяцев назад картина была совсем иная. Тогда положительно к партии Зеленского относились 50 процентов. Отрицательное отношение высказывали лишь 11 процентов человек.

Новая власть сумела растерять доверие, которое ей было оказано на выборах. Официальный Киев то и дело трясет от скандалов. Кроме того, Зеленский показал свою неспособность управлять страной. Прошлый год он закончил с дырой в бюджете. Кроме того, официальный Киев оскандалился с завышенными зарплатами чиновников.

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