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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

После «прослушки» украинского премьера СБУ возбудила уголовное дело

, 12:14 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

После «прослушки» украинского премьера СБУ возбудила уголовное дело
премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фото пресс-службы Верховной Рады

Украинские спецслужбы инициировали уголовное дело. Поводом для этого стала публикация закрытого совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Дело еще расследуется, поэтому никаких подробностей не сообщается. Известно, что поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление премьер-министра Украины. Он его подал после появления в сети «прослушки» закрытого совещания.

Публикация уже стала поводом для грандиозного скандала. На аудиозаписи Гончарук признается, что является полным профаном в экономике. Кроме того, он нелестно отзывался о президенте Украины.

После произошедшего премьер-министр Украины даже вынужден был подать в отставку. Однако Зеленский ее не принял.

Кто именно стал автором «слива» пока не известно. Дело еще только расследуется, поэтому подробности не афишируются. Известно только, что возбуждено дело по тяжелой статье. Она предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

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