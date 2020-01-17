Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Украинского премьер-министра поймали на уловке с отставкой

, 14:26 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: выступление Гончарука в Верховной Раде

Украинского премьер-министра поймали на уловке с отставкой
Гончарук на скриншоте youtube-видео

Заявление премьер-министра Украины оказалось «липой». По закону Зеленский не может его уволить. Это не входит в его компетенцию.

Гончарук прокомментировал заявление об отставке

Гончарук прокомментировал заявление об отставке

Пятница в Киеве проходит в том числе под знаком заявления главы кабмина Алексея Гончарука. Он подал в отставку. Но это заявление не стоит дороже бумаги, на которой оно написано. Потому что Гончарук подал его Зеленскому. А тот не может принимать подобные решения. Это не входит в компетенцию президента Украины.

По украинским законам назначением премьер-министра занимается Верховная Рада. Она же принимает решение о его отставке. При Порошенко именно парламент и уволил скандально известного Арсения Яценюка, который некогда был премьер-министром.

По стечению обстоятельств как раз сегодня Алексей Гончарук выступал в Верховной Раде. Он с трибуны сначала расшаркался комплиментами в адрес Зеленского и заявил о том, что подал заявление об отставке не только в адрес президента Украины, но и в адрес парламента. Однако спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков получение документа не подтвердил.

Вся эта история уже стала поводом для активного обсасывания деталей в информационной среде. Однако политологи разгромили в пух и прах версию с реальными намерениями Гончарука уволиться. Они назвали заявление главы украинского кабмина открытым письмом. Его аудиторией стал не президент, а выбравший Зеленского электорат.

А пока Гончарук уже добавил, что правительство продолжает работать в штатном режиме. Увольняться никто не собирается. В том числе, и он.

//картина дня

Общество

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Свежеодобренный Госдумой первый министр России Михаил Мишустин вальяжно шел по коридору к своему новому кабинету на пятом этаже, напевая под нос: «Золото в руках, а в душе зола! В душе зола...». Рядом семенил помощник, умиленно бормоча на ходу: «Михаил Владимирович, вы просили напомнить «крестьяне и фермеры». А еще «все должны платить налоги, тем более, безработные». Мишустин, не прерывая песни «Вот только с золотом нашел и зло», буркнул: «Помню! Примем меры!»…

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар. Специалист также прокомментировал состояние бюджета страны и уровень внешнего долга.

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан