Украинского премьер-министра поймали на уловке с отставкой

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17 января 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: выступление Гончарука в Верховной Раде

Гончарук на скриншоте youtube-видео

Заявление премьер-министра Украины оказалось «липой». По закону Зеленский не может его уволить. Это не входит в его компетенцию.

Гончарук прокомментировал заявление об отставке

Пятница в Киеве проходит в том числе под знаком заявления главы кабмина Алексея Гончарука. Он подал в отставку. Но это заявление не стоит дороже бумаги, на которой оно написано. Потому что Гончарук подал его Зеленскому. А тот не может принимать подобные решения. Это не входит в компетенцию президента Украины.

По украинским законам назначением премьер-министра занимается Верховная Рада. Она же принимает решение о его отставке. При Порошенко именно парламент и уволил скандально известного Арсения Яценюка, который некогда был премьер-министром.

По стечению обстоятельств как раз сегодня Алексей Гончарук выступал в Верховной Раде. Он с трибуны сначала расшаркался комплиментами в адрес Зеленского и заявил о том, что подал заявление об отставке не только в адрес президента Украины, но и в адрес парламента. Однако спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков получение документа не подтвердил.

Вся эта история уже стала поводом для активного обсасывания деталей в информационной среде. Однако политологи разгромили в пух и прах версию с реальными намерениями Гончарука уволиться. Они назвали заявление главы украинского кабмина открытым письмом. Его аудиторией стал не президент, а выбравший Зеленского электорат.

А пока Гончарук уже добавил, что правительство продолжает работать в штатном режиме. Увольняться никто не собирается. В том числе, и он.