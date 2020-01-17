Зеленский оставил Гончарука премьером

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17 января 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: youtube

скриншот видео встречи Зеленского и Гончарука

Президент Украины отказался отправлять в отставку главу украинского кабмина. Видео встречи главы государства с премьер-министром опубликовала команда Зеленского.

Украинского премьер-министра поймали на уловке с отставкой

Зеленский был обижен. Он отворил дверь, а затем продефилировал по паркету уверенной походкой, гулко чвякая каблуками. Следом за ним шел Гончарук. Его походка была вальяжной, а позы немного нахальными. Они не разговаривали.

Зеленский сел первым. Гончарук следом за ним. Они не разговаривали настолько, что даже нарушили протокол. По идее, глава государства должен был предложить Гончаруку присаживаться. И только дождавшись приглашения, премьер-министр должен был занять свое место.

Но они не разговаривали. Зеленский обиделся. Это чувствовалось в том внутреннем напряжении, которое так и рвалось у него из-под рубашки. Там пряталась искренняя душа, и она сжималась от чувства несправедливости.

Будь они в песочнице, Вова Зеленский, наверное, стукнул бы Лешу Гончарука лопаточкой. Но теперь они взрослые люди, которые занимаются дяденькиными делами. Гончарук назвал Зеленского обидным непрофессионалом с пустотой в голове вместо экономики.

Там, за дверями зала, на Украине и в Киеве бушевал скандал. Премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание, в ходе которого и назвал Зеленского обидными словами. Беседа была кем-то записана. И теперь ее предали огласке. Уже в пятницу Гончарук подал Зеленскому заявление об отставке.

«Господин премьер-министр, я получил от Вас заявление об отставке в связи со скандалами, как угодно, так сказать, очень неприемлемой ситуацией», — начал выговариваться Зеленский.

Потом он напомнил Гончаруку, что возлагает на Гончарука большие надежды. Ну, и собственно, все. Он оставил его в должности премьер-министра.

Впрочем, "лопаточка", все-таки, была. Зеленский дал по голове Гончаруку несколькими поручениями. Все они были связаны со скандалами, в которые попали министры. Им были выплачены непомерно высокие, для Украины, зарплаты. И этот скандал до сих пор аукается то Гончаруку, то Зеленскому в украинских СМИ.

Зеленский поручил премьер-министру придумать новую концепцию справедливых зарплат высших чиновников, перезагрузить «Нафтогаз», заменить некоторых министров, разделить полномочия некоторых министерств и начать диалог кабмина с парламентом. Все это Гончарук должен сделать до 4 февраля.

Наверное, он даже все это сделает. Потому что во время всего разговора премьер-министр Украины внимательно слушал и чего-то записывал. Владимир Зеленский этому верил. Он светлая, чистая, искренняя душа. Ему нужно было всего лишь высказаться. Пока президент Украины выговаривал премьер-министру, его тон менялся. Под конец Владимир Зеленский даже начал улыбаться. Он сказал Гончаруку про большой кредит доверия, который премьер-министр еще не вернул.

Про кредит Зеленский, наверное, вспомнил зря. На скандальной записи Гончарук признался, что он в экономике профан. А у профанов после слова кредит в голове начинают звенеть серебряные колокольчики, которые как сирены манят профана за собой обещаниями сладкой жизни и каких-нибудь перспектив.