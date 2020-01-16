В кулуарах украинские власти говорят только на русском языке

//Мнение 13+

16 января 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: youtube

скриншот youtube-видео с аудиозаписью "пленок Гончарука"

На Украине продолжается развитие скандала с «пленками Гончарука». Так назвали компромат на украинского премьер-министра. В сеть попали аудиозаписи совещания, в ходе которого тот нелестно отзывается о профессиональном уровне Зеленского. Самое необъяснимое с точки зрения рациональной логики: в украинском правительстве все говорят исключительно по-русски.

Эта аудиозапись выглядит, как из параллельной реальности в контексте происходящих гонений русского языка на Украине. Там уже есть должность шпрехенфюрер, который надзирает за тем, чтобы люди говорили на украинском языке.

В то же время в интернете опубликовано аудио с совещания премьер-министра Украины. Там происходит обсуждение экономических проблем в государстве. И все говорят по-русски. Глава кабмина по-русски даже оскорбляет Зеленского.

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов», — говорит Гончарук собравшимся на скандальном заседании. Он объясняет, что президенту Украины нужно разжевать почему растет курс гривны: «Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там».

В России эти слова даже не нуждаются в переводе, потому что Гончарук, как уже говорилось, говорит по-русски. Да собственно на всех компроматах, которые с приходом Зеленского сыплются, как из прохудившегося рога изобилия, украинские политики говорят по-русски.

По-русски говорил Зеленский с националистом по имени Денис. По-русски же с ним общался и сам националист. Это было слышно на той скандальной записи, когда президент Украины произнес сокровенное про то, что ему 42 год, что он президент страны, а не лох.

Все это выглядит, как своеобразный политический мазохизм. В прессинге русского языка для Киева нет никакой выгоды. Она есть только у Сороса, который таким образом может показать результаты своей работы перед «вашингтонским обкомом». Украинизация выгодна Порошенко, который таким образом надеется заручиться поддержкой националистов.

Остальным политикам навязывание языка не только не выгодно. Это создает проблемы. Проблемы даже не с Россией, а в быту. Чтобы говорить по-украински, нужно по-украински думать. А на украинском языке киевским политикам думать неудобно.

Между прочим, в Соединенных Штатах Америки все говорят по-английски. По подсчетам лингвистов там было 296 индейских языков. Но континент говорит на английском языке. Когда на тех же землях говорили на языке аборигенов, там была совсем другая страна.